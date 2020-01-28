Охранник кладбища на Кубани убил знакомого лопатой и лег спать

В Краснодарском крае задержан 60-летний охранник кладбища в станице Полтавской. Он подозревается в убийстве своего 62-летнего знакомого.

В ночь на 26 января они вместе распивали спиртные напитки на кладбище, после чего гость выразил желание остаться ночевать в жилом вагончике охранника.

Тот был против. Собутыльники поссорились, подозреваемый нанес гостю множественные удары лопатой, граблями и фрагментом плитки.

Затем охранник кладбища пошел в своей вагончик и лег спать.

Пострадавшего обнаружил утром сотрудник, пришедший на работу. Он вызвал сотрудников правоохранительных органов и скорую.

Мужчину госпитализировали, но помочь ему врачи не смогли: в результате черепно-мозговой травмы он скончался в тот же день.

В настоящее время подозреваемый задержан, назначена судмедэкспертиза, расследование уголовного дела продолжается, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю.