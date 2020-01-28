"Наконец-то!": москвичи обрадовались метели, несмотря на гололед и пробки

Московским водителям сегодня рекомендуют пересаживаться на общественный транспорт: в городе с ночи идет снег, тротуары покрылись льдом, движение на дорогах очень плотное. Впрочем, для многих москвичей эта метель стала, скорее, долгожданной.

Это, наверное, самый долгожданный снегопад за последние годы. По словам синоптиков, для нынешней зимы уже поставлен безусловный рекорд — за ночь выпало 5 сантиметров осадков, причем снег все еще кружится и не тает. Многие москвичи, выйдя на улицу, произнесли: "Наконец-то!"

- Здорово! Потрясающе! Снег — это совсем другое настроение. Мы ждали и надеялись, что это случится.

- Конечно, рады! Ждали, чтобы дети играли. Как только видим, так сразу выходим на улицу.

В московских парках снега гораздо больше, чем на улицах. Любители здорового образа жизни наконец-то встали на лыжи.

- Прекрасная погода, снежок, красота неимоверная!

Заметно прибавилось людей и на катках.

- Снежком подышать выехали, покататься!

Дворники смахнули пыль с лопат и принялись убирать снег из дворов. Чистят парковки, детские площадки, подметают дорожки.

Все коммунальные службы были готовы к снегопаду заранее. Еще с вечера люди работают в усиленном режиме. Сначала трассы подметают, затем сгребают снег на обочины, а уже после везут на снегоплавильные станции. Под пристальным контролем особо опасные участки: мосты, эстакады, тоннели и крутые спуски. Все трассы обрабатывают противогололедными реагентами.

"Остатки снега, которые остаются на дороге (в любом случае его полностью не выметешь), от тепла машин преобразуются в воду и начинают замерзать. Чтобы не образовалась корка, мы проводим обработку противогололедным материалом", — рассказал Андрей Соколов, заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги".

Снегопад сказался и на движении, дорожные карты заметно "покраснели". Уже с утра Москва встала в пробках. По прогнозам, они будут только увеличиваться. В ЦОДД водителей призываются без надобности за руль не садиться и пользоваться общественным транспортом.

К вечеру температура понизится до минус 6 градусов. Впереди синоптики обещают еще несколько снежных дней. Зима отдает москвичам долги.