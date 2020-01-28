СМИ сообщили о гибели в авиакатастрофе офицера ЦРУ, ликвидировавшего Сулеймани

Ряд СМИ сообщил о том, что в результате авиакатастрофы самолета ВВС США в афганской провинции Газни погиб так называемый Темный Принц – офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который отвечал за ликвидацию главы иранского спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Iran’s public TV:

Some sources have reported that Michael D'Andrea who was responsible for the assassination of Martyr Qassem Soleimani was killed in Taliban’s shoot down of the US military plane in Afghanistan. pic.twitter.com/YGIM8UsmVr — Zahra Shafei 🇮🇷 (@shafei_d) 28 января 2020 г.

Официального подтверждения этой информации, впрочем, нет. То, что Д'Андреа находился в этом самолете, опроверг в своем "Твиттере" и журналист ВВС Бабак Тагвей.

Воздушный узел связи и ретранслятор E-11A, который был создан на базе гражданского лайнера Bombardier BD-700 Global Express, потерпел крушение 27 января в подконтрольном талибам уезде Дих-Як.



Отмечалось, что среди погибших было несколько офицеров ЦРУ. Ответственность за крушение самолета взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Однако и эта информация, вероятно, не соответствует действительности, а причина катастрофы, как написал журналист Бабак Тагвей, — иная. По его данным, самолет разбился из-за технического сбоя в кислородной системе, а пилоты были без сознания из-за гипоксии.