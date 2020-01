СМИ сообщили о гибели в авиакатастрофе офицера ЦРУ, ликвидировавшего Сулеймани

Ряд СМИ сообщил о том, что в результате авиакатастрофы самолета ВВС США в афганской провинции Газни погиб так называемый Темный Принц – офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который отвечал за ликвидацию главы иранского спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Iran’s public TV:

Some sources have reported that Michael D'Andrea who was responsible for the assassination of Martyr Qassem Soleimani was killed in Taliban’s shoot down of the US military plane in Afghanistan. pic.twitter.com/YGIM8UsmVr