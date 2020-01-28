Кокорин признался – он не знает, где продолжит карьеру

Российский нападающий "Зенита" Александр Кокорин пока остается в неведении относительно того, в каком клубе он продолжит свои выступления. Стало известно, что 28-летний футболист не поедет с основным составом "Зенита" на второй тренировочный сбор.

"Единственное, что я могу сказать — на основные сборы с "Зенитом" я не еду. Решение уже принято, и мне об этом объявлено, — цитирует форварда Спортбокс.Ru. – О том, где я продолжу картеру, пока ничего сказать не могу".

Ранее вокруг скандально известного футболиста развернулась ситуация, в которой руководство подтвердило его уход в "Сочи", наставник сине-бело-голубых Сергей Семак не без сожаления отнесся к этой новости, но вскоре агент игрока опроверг уход своего клиента в клуб с юга страны.