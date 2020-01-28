Евгений Примаков: про "переписывание истории" - несколько больших выводов

Когда Спилберг снял героический фильм "Спасти рядового Райана", мы с иронией переговаривались: вот же, американцы, поди, выиграли войну. И как неумную "пугалку" передавали друг другу мнение о том, как короткая память и промывка мозгов рано или поздно привьет эту простую мысль обывателям в Европе и США. Но как-то понимали, что не может быть чтоб уж так-то совсем, ну ладно обыватель, он глуп и хочет пивка, но так-то смыть правду невозможно. Видели в этом желание американцев утвердить свое величие в недолгой истории государства, какие-то непроговоренные комплексы. А когда Тарантино снял "Кровавых ублюдков", где американский спецназ крошит в парижском театре руководство Рейха, завершая войну победоносной операцией, смеялись даже: китч, бах! бух! все же понимают, как это несерьезно.

Что серьезно задумались пару лет спустя: ведь и правда утвердилась своя правда, что во Второй мировой победили США с союзниками, а обыватель в опросах перечисляет союзников фашистской Оси вместе с Советским Союзом. И на торжествах по случаю годовщин (Нормандия, Польша, Освенцим и прочее) вспоминают только американцев или в лучшем случае каких-то "союзников" вообще. И в Европарламенте равняют Германию и СССР в вине за развязывание войны: надёжно, старательно забывают — и вам велят — забыть, что сами говорили про "Мюнхенский сговор", который открыл ворота для раздела и аннексии Чехословакии, что и Польша имела договор о ненападении с Рейхом, и многие прочие.

И всё шло гладко в том, чтобы повесить на нас (пусть кто-то не любит СССР, но в этом случае СССР — это и его потомки, это все мы — это наши родные сгинули на войне, или вернулись калечными, ранеными в сгоревшие свои, разрушенные дома, в ополовиненные семьи, вытянули войну на хребте чудом) Войну: людоеды, варвары с востока, подлые орды тоталитарного режима, снюхавшиеся с нацистами.

Но тут ключевое — "снюхавшиеся", пока ещё не сами, пока только "присоединились".

И оставалось ещё одно, маркер, символ: уничтожение евреев в Европе, кровавая бойня, которую европейцы сами осознали, оценили и долгие десятилетия ставили в вину германскому Рейху, Германии — на самом деле. Не поспоришь, отрицать не станешь.

Но тут и новые поколения немцев уже устали "виниться", хотели бы оставить это в прошлом и не отвечать за преступления уже даже не дедов, а прадедов. И в целом время подошло, чтобы попытаться взять и этот рубеж: избавиться от вины и переложить и её на русских.

Польша тут стала таким тараном. Если прибалты, чьи национальные подразделения воевали за Германию и по белорусским деревням "карали" партизан и евреев, как-то не додумались сами, то польской политике, обиженной разделами в прошлом, чующей за собой вину за то, сколько евреев вырезали сами и в войну, и после неё — из тех, что возвращались в свои дома — очень было нужно. И вот слова "СССР тоже повинен в Холокосте" прозвучали вместе с уже прижившимся "СССР развязал Вторую мировую", вместе лучше принимается, раз вторая часть уже усвоена.

И кто же поддержал эту новую идею — украинская власть. Президент Зеленский. Который с надгробием своего деда-ветерана фотографировался. Владимир Александрович, вы уже тогда знали, фотографируясь, что на могилу своего собственного деда вы харкнете, или вам после по вдохновению так пришло, блистательным КВН-овским экспромтом?

Мы видим, что ложь не имеет границ, а значит и будет расползаться и устанавливаться и дальше: вот уже и Украинские фронты Великой отечественной стали "этническими", и 100-я Львовская стрелковая дивизия — ставшая "Львовской" за взятие Львова — "свидома" и безупречна с точки зрения этнической украинской принадлежности. Кто же Зеленскому подскажет, что комплектовалась она из призывников и добровольцев Вологды, Архангельска, Коми — да и не надо этого знания, и никто не возразит. 322 Житомирская стрелковая дивизия — из Московского военного округа и Горького. Но "украинцы свободили Освенцим" — запомнят все именно так.

Русские спровоцировали Холокост: от пробросов такой темы польским премьер-министром Моравецким и до утверждения Зеленским эта идея будет и дальше укрепляться. Недаром "союзники" наши в Европе — кто бы мог подумать, что мы будем числить за "союзниками" всякую ультраправую и профашистскую сволоту — будут кивать на это, ведь мысль свалить на русских общеевропейский позор для новой европейской цивилизации, которая сейчас будет вытанцовываться на останках Евросоюза — будет спасительной.

Евросоюз строился (так же как и ООН, кстати) на мысли — "никогда больше", на переработке урока кровавейшей войны, на попытке найти основу для "общеевропейского дома" на новом укладе мира, сотрудничества, совместной выгоды, которая ко всему прочему ещё и моральна — потому "мы тут демократы". Но в тяжелых испытаниях времени, когда и «демократия» как термин стала размыта, и противостоять некому, и мигранты наступают и в общий дом всё меньше верится — кризис "Евросоюза" даже не как организации, а как идеи, стал банальным общим местом. И именно сейчас нужно отчиститься от старых фобий — и сделают это за счёт нас, за счёт русских. СССР виноват, а значит — Россия виновата и русские — в той страшной кровавой бойне, что устроили в Европе тогдашние "объединители континента" и "сторонники общего Европейского дома", правительства, которые были заняты сдачей там и тут, лишь бы "миновало", в постоянной надежде "договориться". Да, отчасти и СССР сделал ту же ошибку, что и прочие, стараясь юридически обезопаситься от агрессора в условиях отсутствия союзников. Появилась ли у нас отсрочка? Насколько оправдано это было? Вопросы в пустоту: мы сполна заплатили за это, так как ни одной стране Европы этого и не снилось.

Нам не стоит радоваться "кризису старой Европы", потому что на её обломках будет постепенно вырастать враждебная нам сущность, сейчас она стремится переписать историю, затем примется за то, чтобы переписать реальность и будущее. Так же бывало: это рельсы, по которым сдвигается континент. Именно поэтому в страсть переписывания и пустились наиболее "проблемные" страны старого ЕС, самые большие "скептики": им нужна идеологическая опора и избавление от старых комплексов. Думаю, Германию сейчас удерживает только многие десятилетия перевоспитания и то, что она сейчас институционально (так же, как и Франция) остались ядром Европы.

Польский взгляд на историю — не "теоретические изыскания нации в области самоидентификации", а прагматика и реальная политика, которая будет подхватываться в Европе или не будет в Европе оспариваться. Не будет оспариваться — это форма принятия, а не игнорирования или отрицания.

И сила этого большого "перехода" в том, что за его спиной стоит мощнейшая индустриальная и военная сила мира, США. Никогда "переписывание истории", переутверждение истории не являлось сугубо научным экзерсисом, оно всегда было и остаётся инструментом для политики в будущем, оправданием этой политики.

Не будем пускаться в пошлый идеологизм, объясняя "переписывание истории" и перемены в политике тем, что Европа утратила христианские ценности, просто не желает "идти по пути либерального развития" или испытывает культурный шок от обилия приезжих. Политика определяется экономикой. Финансово-политические элиты испытывают тяжелейший стресс из-за того, что рынки, к которым они привыкли, перераспределяются: глобальная конкуренция с Китаем, невозможность свободно так же перемещать капиталы и распоряжаться рынками, утрата многовекового военного преимущества, новые ресурсные ценности, экстерриториальность высокотехнологичного производства и IT-индустрии, ре-национализация элит и "новый государственный эгоизм" как стрессовый ответ на новые риски привели к тому, что, простите за то, что лезу в область марксизма с немытыми руками, возникает новый "сверхимпериализм", обостряется борьба, конкуренция за контроль над рынками и ресурсами.

Особенно интересно, что один из таких новых "малых фронтов" пролёг через страны "новой Европы" — ту же Польшу и Прибалтику, которые с воодушевлением закупают сжиженный газ в США по высочайшей цене – лишь бы он, это газ, содержал "молекулы свободы", интересно, насколько сильно давление по газовому вопросу на Германию – и насколько США не опасаются раскола на континенте по линии "старой" и "новой" Европы. Это ли не ярчайший проявление планируемого будущего политического сдвига на континенте.

Европа с помощью и поддержкой США постарается переучреждать себя на антироссийских (а затем, в будущем – и на антикитайских) основаниях, направленных на новую экспансию и глобальное противостояние. Для противостояния Китаю Европе (и США, условному "Западу") стратегически необходимы наши ресурсы или, как минимум, упразднение российского военно-политического противовеса.

Что отрезвит народы Европы, которые оболванят и втравят в новое противостояние с "варварским востоком" за честное распределение ресурсов, и прав, за "освобождение" и "избавление от страха": идея сохранения мира и угроза войны.

Одно не исключает другого. Сохранение мира, сбережение нас всех от катастрофы, предполагает нашу военную силу и возможности, то, чего мы уже добились благодаря очень успешной политике в области ВПК и военной политике на дальних рубежах. Кроме того, чтобы предъявить миру альтернативу пугающему будущему разорению – вероятно, придётся напомнить миру об угрозе войны, даже если он напугается такого напоминания.

Нам придётся – без всякого удовольствия — напомнить европейцам и американцам, что их города и дома, их государства ни на секунду не могут быть в безопасности, если со стороны их политических элит мы и дальше будем слышать угрозы и обвинения, если мы и дальше будем видеть, что такие нападки на Россию не находят отрезвляющего ответа внутри этих стран, от их руководства. При этом мы должны не просто поддерживать, а инициировать любые контакты и переговоры, любые консультации, направленные на снижение напряженности, новый "детант", разрядку.

Что же касается общественной, гуманитарной политики – нам необходимо её идеологизировать не только нашей ярким и справедливым гневом от попыток оболгать нас и наше прошлое, но и позитивным содержанием: той же идеей сохранения мира от катастрофы. Самое ценное в напоминании об итогах Второй мировой – то, что мы её прекратили, остановили ценой десятков 27 миллионов жизней, что мы принесли мир в Европу. Но нужно помнить, что воспоминания спасут наше прошлое от лжи, а не будущее, которое нужно укрепить этой же ценностью сохранения мира. Нам предъявят весь комплекс клеветы и обвинений в нарушении тех и других прав, часто умозрительных или разрушительных для нашего общества, народа и цивилизации, порой и справедливых, ведь никто не совершенен, и мы завязнем в теме обсуждения "однополых браков", "секретных протоколов Молотова-Риббентропа", допуска западных НПО к подсчёту результатов выборов — но нам необходимо дать альтернативную позитивную картину будущего, кроме "западной демократии" или "западного либерализма", что находятся в кризисе, из-за чего Запад и ищет нового себя так напряжённо. И это ценность, с которой невозможно поспорить, спасительная и органичная для нас: сохранение мира. И гуманитарная политика должна строиться не символическими акциями, не концертами фольклорных ансамблей, а практической работой на земле по обеспечению солидаризации у народов и элит.

Наша гуманитарная политика должна быть переучреждена.

Что сказать об украинском президенте Зеленском — что нам очень будет тяжело с ним общаться. Почти невозможно. Только тот факт, что в заложниках у этого человека находятся миллионы людей и он по-прежнему может пролить немало крови своих — и наших тоже — людей, заставляет нас, сжав зубы, говорить с ним. Но он — уже не интересен. Интересно, как же именно украинцы видят вот это происходящее? То адекватное большинство — не упоротой бандеровской сволочи, не "вятрович" и прочая дрянь, а те самые украинцы, что ещё говорят по-русски и празднуют 9 мая. Мы же часто думаем: вот же смелые люди, не боятся сволочей. Или всё же боятся? Как много памятников Жукову — не Ленину, а Жукову — было разрушено с умолчания этого "большинства"? Как много проспектов Бандеры появилось с того же молчаливого пугливого согласия?

Быть может это не "большинство" давно, или они настолько превратились в стадо пугливых овечек, что уже просто неспособно на то, чтобы защитить себя и своих предков от грязи. "А что мы можем, вы даже не представляете, как нас тут травят" — травят вас потому что вы пугливы и бессловесны. И да, была Одесса 2 мая — и закончилась трагедией, которая оставила право бороться за свои права только настоящим гражданам на Донбассе.