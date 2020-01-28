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28 января 202016:11 Юлия Воробьёва

Открыт динозавр, ставший кошмаром юрского периода

Стая Allosaurus jimmadseni атакует молодого зауропода.

Стая Allosaurus jimmadseni атакует молодого зауропода.
Иллюстрация Todd Marshall.

Стая Allosaurus jimmadseni атакует молодого зауропода.
Реконструкция скелета DINO 11541, недостающие части показаны серым цветом.
Окаменелый череп DINO 11541.
Allosaurus jimmadseni в представлении художника.

Давно известно, что авторы кинофраншизы "Парк юрского периода" допустили ошибку, сделав самым свирепым и опасным хищником тираннозавра, который на самом деле обитал на Земле в меловом периоде.

Но палеонтологам известен кровожадный монстр, который точно прошёл бы кастинг на эту роль и, в отличие от тирекса, обитал на нашей планете именно в юрском периоде.

Речь идёт о хищнике нового вида под названием Allosaurus jimmadseni, жившем на территории Северной Америки 157-152 миллиона лет назад.

Длина его тела составляла до девяти метров, а вес достигал 1,8 тонны.

По словам палеонтологов, A. jimmadseni – самый молодой представитель аллозавров. Эти тероподы, как и тираннозавры, были самыми опасными хищниками своего времени и располагались на вершине пищевой цепи. Кстати, есть и внешнее сходство: аллозавры передвигались на мощных задних лапах и имели длинные хвосты, а их передние конечности были относительно короткими.

Окаменелые останки A. jimmadseni были извлечены из формации Моррисон в западной части Соединённых Штатов. Собственно, с конца XIX века в этом месте было найдено множество останков аллозавров, но палеонтологи расходились во мнениях относительно того, каким видам могли принадлежать окаменелости.

В ходе новой работы исследователи изучили два почти полных скелета: один был обнаружен в 1990 году, а другой – год спустя. Выяснилось, что останки принадлежат аллозаврам двух видов – типовому A. fragilis и новому, A. jimmadseni.

К слову, название нового вида увековечивает память палеонтолога Джеймса Мэдсена-младшего (James Madsen Jr.), который отыскал и изучил десятки тысяч костей аллозавра.

Исследование останков A. jimmadseni, изначально обозначенного как DINO 11541, было непростым. Для отделения массивного фрагмента с окаменелостью от окружающей породы пришлось использовать взрывчатые вещества, а для транспортировки полученного блока весом около 2700 килограммов потребовался вертолёт.

Семь лет у учёных ушло на подготовку костей для анализа.

Кроме того, палеонтологи не могли отыскать череп DINO 11541. Эта находка была сделана в 1996 году благодаря радиологам: они использовали детектор излучения, чтобы уловить гамма-лучи, исходящие из черепа. (Со временем радиоактивные элементы могут выщелачиваться из окружающего осадка и попадать в окаменелые останки).

В ходе работы палеонтологи обнаружили ряд анатомических особенностей, которые отличали A. jimmadseni от других видов, в том числе от A. fragilis, близкого родственника, который появился пять миллионов лет спустя.

В частности, эти аллозавры имели короткие и узкие черепа, а также специфические парные гребни, которые тянулись от носа и над глазами переходили в рога. Последние представляли собой увеличенные надбровные гребни и служили, вероятно, для защиты глаз от яркого солнечного света.

Также отмечается, что по сравнению с A. fragilis у его "старшего брата" было меньше поле стереоскопического зрения.

Впрочем, несмотря на относительно примитивные черты, A. jimmadseni были высшими хищниками своего времени. Они охотились на крупную добычу, например, на стегозавров, диплодоков и других травоядных динозавров.

По словам палеонтологов, теропод использовал для захвата добычи три острых когтя на передних лапах. Также в арсенале A. jimmadseni было около 80 острых как бритва зубов.

"Все знают аллозавра или думают, что знают. Но вот, спустя почти 150 лет после обнаружения первых костей аллозавра и сбора десятков скелетов, оказалось, что есть ещё один вид. Это говорит о том, что нам нужно продолжать искать окаменелости, настойчиво изучать ископаемые останки, которые у нас есть, и продолжать переоценивать все доказательства. Есть ещё много динозавров, которых нам предстоит открыть", – резюмирует палеонтолог Стивен Брусатти, не принимавший участия в новой работе.

Отметим, что изначально A. fragilis считался единственным видом аллозавров, обитавших на территории Северной Америки. Теперь же палеонтологи полагают, что их могло быть до 12.

Подробнее новый вид аллозавров описан в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

Кстати, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о сверххищниках триаса с абсурдно большими головами и о самом крупном плотоядном динозавре в мире.

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