Олимпийская чемпионка Макарова завершила карьеру теннисистки

Чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянка Екатерина Макарова объявила о завершении своей профессиональной карьеры теннисистки. 31-летняя россиянка выступала в теннисе на протяжении 16 лет.

"Я приняла непростое решение о завершении профессиональной карьеры в теннисе, — написала Екатерина в своем личном Instagram-аккаунте. – Я очень довольна и горжусь своей спортивной карьерой. Наступило время двигаться дальше и начинать новый этап в жизни".

Самых больших достижений в туре Макарова добилась в парном разряде, где она побеждала на Открытом чемпионате Франции и США, Уимблдоне, а в 2016 году в тандеме с Еленой Весниной взяла золото Олимпийских игр.

В парном рейтинге она достигала первой строчки.