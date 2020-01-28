Эриксен сменил "Тоттенхэм" на "Интер"

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен покинул английский "Тоттенхэм Хотспур". С января 2020 года он будет защищать цвета миланского "Интера", с которым заключен контракт на 4,5 года.

Информацию о трансфере датчанина подтвердили и "нерадзурри", и "шпоры". Сумма перехода составила порядка 20 миллионов евро, в которые уже включены различные бонусы. При этом сам Эриксен будет зарабатывать в миланском клубе 10 миллионов евро за сезон.

За "Тоттенхэм" Эриксен выступал с 2013 года, куда он перешел из амстердамского "Аякса". За это время он сыграл за лондонцев 305 матчах, забив в них 69 голов и совершив 89 результативных передач.