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28 января 202016:59

Китайские таксисты перекрыли дороги после введения "вирусных" ограничений

Twitter

Таксисты в китайском Тайюане (провинция Шаньси) во вторник устроили масштабную забастовку с требованием отменить введенные городскими властями ограничения на движение общественного транспорта, сообщает ChinaNews.com. Цель нововведения — остановить распространение коронавируса 2019-nCoV, жертвами которого стали 106 человек, а число инфицированных перевалило за 4,5 тысячи.

 

Муниципалитет городского округа, где проживают без малого 4 миллиона человек, выпустил распоряжение, регламентирующее деятельность таксомоторных парков и общественного транспорта на время чрезвычайной ситуации. Так, начиная с 29 января в городе нельзя будет заказать такси через интернет-сервисы, а в пойманных на улице машинах нельзя будет перевозить более двух пассажиров. При этом руководству вменяется в обязанность в постоянном режиме контролировать состояние здоровья своих водителей.

При этом из Тайюаня перестанут ходить междугородние автобусы, а число рейсов, связывающих мегаполис с аэропортом и вокзалами, будет сокращено.

Суровые меры вывели на улицы несколько сотен таксистов — перекрывшие проезжую часть водители требовали на период действия ограничений снизить налоги и сборы, чтобы окончательно не разорить и без того небогатые семьи таксистов. Судя по кадрам с места, полицейские не разгоняли протестующих, а те не провоцировали столкновений. Прислушались ли городские власти к пожеланиям, станет известно в ближайшие дни.

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