Депутат отрицает любовную связь с директором школы, которая заказала его жену

Очередной выпуск "Прямого эфира" посвящен резонансной истории: директор частной московской школы "Русский Гарвард" Василиса Маслова задержана по подозрению в покушении на убийство жены столичного депутата Михаила Хананашвили Светланы.

По некоторым данным, мужчина был ее любовником, хотя сам он это категорически отрицает.

Для исполнения своего преступного плана Маслова наняла своих бывших учеников. В результате задержан и отправлен в СИЗО 21-летний Николай Фролов, который нанес Светлане Хананашвили несколько ножевых ранений, а следившая за жертвой 20-летняя Ирина Погарченко отправлена под домашний арест.

Светлана чудом выжила и находится в больнице.



Ранее сообщалось о странном факте: директор школы и ее бывшие ученики прописаны в одной квартире.

Мать Ирины рассказывает, что Маслова дочерью манипулировала и в итоге "втерлась в доверие" к девушке.

Нелестно отзывается она и о самой школе. По ее словам, заведение производит впечатление "захолустья", где царит "шарлатанство".

Впрочем, это опровергают те, кто раньше работал в "Русском Гарварде". Они говорят, что в школе, напротив, царила домашняя атмосфера, классы были уютными, а образование детям давали хорошее. Более того: их хорошо кормили, водили в театр, музеи и даже возили на море.

Михаил Хананашвили в свое время работал в школе простым программистом, а затем стал муниципальным депутатом. Он утверждает, что с Масловой у него были только дружеские отношения, а когда он заметил к себе симпатию как к мужчине, то свел контакты с ней до минимума.

Коллеги-депутаты при этом не слишком хорошо отзываются о работе Хананашвили. Так, председатель окружного совета депутатов Маргарита Шефер утверждает, что он — человек, не контролирующий свое поведение и позволяющий себе хамские выпады.

За что на его жену ранее уже покушались? Как сейчас чувствует себя Светлана Хананашвили? Откуда приехала в Москву Маслова и какое у нее образование?

Почему юноша и девушка пошли на поводу у директора школы и согласились помогать в ее преступном замысле? Как получилось, что Ирина и Николай прописаны в одной квартире с директором школы?

Почему не закрывают школу "Русский Гарвард", и правда ли, что у Хананашвили и Масловой был совместный бизнес?

Новые подробности этой истории — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".