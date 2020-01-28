В Ростовской области убили депутата и его супругу

В Зернограде обнаружены тела депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги.

По предварительной информации, законодатель и его жена были убиты в своей квартире. Ряд СМИ сообщают о рубленых ранах на теле, источник "Интерфакса" уточняет, что супругов застрелили.

Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, Алабушев возглавлял ВНИИ зерновых культур им. Калиниченко и ФГБНУ "Аграрный научный центр "Донской", являлся членом "Единой России", от которой из избирался в Заксобрание Ростовской области.