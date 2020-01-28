Намеки Шараповой: теннисистка выложила фото с кольцом

Российская теннисистка Мария Шарапова заинтриговала своих поклонников выложенным в свой личный Instagram-аккаунт видео, на одном из кадров которого промелькнула рука с кольцом на безымянном пальце.

При этом, публикация была подписана: "Я возложила на маму ответственность за то, чтобы сделать его кругом".

Напомним, что Мария состоится в отношениях с 40-летним предпринимателем из Великобритании Александром Гилксом. Он является основателем и главой онлайн-аукционного дома и дружит с принцем Гарри.

Накануне Шарапова потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии- первого в сезоне турнира серии "Большого шлема". Тогда она потерпела поражение от хорватки Донны Векич.