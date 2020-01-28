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Доцент-расчленитель из Петербурга 18 минут назад

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28 января 202018:12

Адвокаты просят о дополнительной экспертизе историка Соколова

Адвокаты просят о дополнительной экспертизе историка Соколова

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев заявил, что они не удовлетворены результатами психолого-психиатрической экспертизы. Защита не стала раскрывать ее результаты.

По словам Почуева, подробности экспертизы — это тайна следствия. При этом адвокат отметил, что они не удовлетворены некоторыми ответами, в связи с чем будут просить о дополнительной проверке.

Александр Почуев рассказал, в каком состоянии в настоящее время пребывает Соколов. По его словам, историк подавлен, но чувствует себя удовлетворительно, сообщает "Интерфакс".

Ранее во вторник, 28 января, появилась информация о результатах психолого-психиатрической экспертизы. Олега Соколова признали вменяемым.


Трагический инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в ночь на 8 ноября 2019 года. Соколов убил 24-летнюю аспирантку, по совместительству свою возлюбленную Анастасию Ещенко. Историк расчленил ее тело, останки частично успел утопить в Мойке, но в итоге упал в реку, откуда был извлечен сотрудниками правоохранительных органов. Соколова взяли с поличным, поскольку у него был рюкзак с женскими руками. 11 ноября мужчину заключили под стражу.

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