Их узнает и полюбит Россия: новый сезон шоу "Ну-ка, все вместе!" зажигает новые звезды

Новый народный музыкальный фестиваль стартует на канале "Россия 1" 2 февраля в 17:50. Презентация нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" прошла в съемочном павильоне "Мосфильма". На сцену вышли продюсеры и звезды шоу.

Проект дебютировал на канале год назад и завоевал популярность у зрителей. Его отличительная особенность — состав жюри. Это не только высокие профессионалы- певцы, композиторы, продюсеры, музыкальные блогеры и преподаватели лучших музыкальных вузов России. Впечатление производит и количество судей – в жюри ровно сто человек. Бессменный предводитель этой Большой Сотни – Сергей Лазарев.

В начале своей творческой карьеры, как признался Сергей, он несомненно принял бы участие в таком конкурсе.

"Я считаю, что надо использовать любой шанс, предоставленный артисту, чтобы выйти на большую сцену, — подчеркнул Лазарев. — Если есть такая возможность, есть конкурсы – надо пробовать, надо пытаться, стараться: никогда не знаешь, где откроется твоя дверь. Наши участники-конкурсанты должны за 1 минуту и 20 секунд полностью овладеть вниманием жюри. Это непросто, и я думаю, что многие нынешние артисты не вышли бы на эту сцену".

Во втором сезоне состав жюри обновился. В сотню музыкальных судей вошли Настя Макаревич, Алексей Глызин, Никита Малинин, Лена Катина из "Тату", Ирина Ортман и DJ Грув, а также самые яркие участники первого сезона — Илья Римар, Елена Чарквиани, Мария Кирпичева, Вячеслав Макаров. Также к сотне на каждом шоу будет присоединяться звездный гость. С его выступления и будет начинаться программа. Это будут Диана Арбенина, Юлия Савичева, Алексей Чумаков и другие исполнители.

Готов выступить на этом шоу и Николай Басков, но он снова его ведущий.

"Очень сложно сказать, что в артисте важнее всего. Голос? Обаяние? Есть певица Мадонна – потрясающая артистка, а есть Селин Дион, у которой шикарный голос, – и это две совершенно разные планеты, — говорит Басков. — Телеканал "Россия 1" дает возможность показать себя во всей красе, дать шанс засветиться, и, самое главное, – дает эту возможность всем желающим".

Поиск новых талантов и запуск новых звезд на орбиту российской эстрады — главная цель проекта "Ну-ка, все вместе!". Но одного проекта недостаточно. "Россия 1" открывает Первый народный музыкальный фестиваль, в котором сможет принять участие любой исполнитель без возрастных ограничений, а оценивать его выступление будет практически неограниченное количество зрителей. А откроет Первый народный музыкальный фестиваль победитель нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" с песней, написанной специально для него.

Одна из особенностей нового сезона – спецвыпуск, посвященный детям. В нем юные исполнители будут не только сами петь, но и оценивать выступления своих ровесников. Все места в Сотне будут отданы детям, уже доказавшим свой талант и мастерство, победителям и лауреатам различных конкурсов и фестивалей.

"Формат проекта "Ну-ка, все вместе!" популярен более чем в 15 странах: в Австралии, Бразилии, Германии, Дании, Италии, Колумбии, Финляндии, Франции, Нидерландах, Норвегии, в Польше, Румынии, Таиланде и Турции, — перечисляет генпродюсер компании-производителя "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева. — Наше шоу является частью огромного мирового успеха. Сотрудничество с телеканалом "Россия 1" позволяет каждый год делать шоу масштабнее и ярче. В новом сезоне расширилась география участников. На площадку проекта приехали не только жители из разных регионов России и стран СНГ, но и из европейских стран, таких как Италия и Латвия. Каждый участник обладает уникальным вокальным талантом. Мы всем желаем успеха!"

"Часто бывает так, что конкурс прошел, люди спели, отыграли и пропали. Мы о них больше ничего не узнаем. А нам хочется, чтобы появлялись новые талантливые исполнители со своей программой и своими концертами, — признается генпродюсер телеканала "Россия 1" Игорь Шестаков. — Федеральные каналы часто упрекают в том, что у нас выступают всегда одни и те же исполнители. Но мы сделаем все, чтобы найти новых людей и зажечь новые звезды. Хочется, чтобы Россия их узнала и полюбила!".