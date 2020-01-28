Ласицкене: стыдно, что ситуацию довели до нейтрального статуса

Трехкратная чемпиона мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, испытывает ли она чувство стыда из-за своих выступлений в нейтральном статусе. Легкоатлетка призвала защитить ее права.

"Стыдно, что в принципе дошло до такой ситуации, ведь у нас есть проблемы, которые за четыре года так никто и не решил, — приводит слова Ласицкене Russia Today. – Спортсмены многое отдают своему делу, а век легкоатлета заканчивается в 40 лет, и у меня нет времени ждать, когда ситуация улучшится".

"Я спортсменка, и показываю свой профессионализм и завоевываю медали в секторе. Для меня недопустимо, чтобы моя карьера была разрушена таким образом. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы защитить мои права! Более того, все и так прекрасно знают, что мы из России".