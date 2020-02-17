Есть ли тайные перевороты в системе управления Business Travel?

ghjСотни миллионов рублей в год тратит российский бизнес на организацию деловых поездок своих сотрудников. Все ли затраты обоснованы или часть из них можно безболезненно сократить и потратить на что-то более нужное?

В организации командировки одного сотрудника принимают участие как минимум пять человек. Кто эти люди? Непосредственный руководитель сотрудника, кадровый специалист, оформляющий приказ на командировку,бухгалтер, занимающийся выплатой суточных и аванса. А еще есть трэвел-менеджеры, которые заказывает сотруднику билеты и отели.

Согласование командировки, начисление аванса, выплата суточных, создание приказа на командировку, согласование авансового отчета и это еще не весь список действий без которого BusinessTravel не может состояться.

Сколько же из этих операций сохранится в эпоху цифровизации?

Цифровизация BusinessTravel

Есть ли продукт на российском рынке, обеспечивающий автоматизацию всех типов командировочных операций уже сегодня? Есть! Революционный продукт Millennium — это многофункциональная BusinessTravel платформа, предназначенная для управления командировочными операциями в одном окне.

Предприятия, внедрившие BusinessTravel платформу Millennium уже решили вопрос эффективности своих внутренних процессов. Весь командировочный бюджет тратится только на оплату билетов и проживания, а все рутинные операции автоматизированы.

Представьте, что вам необходимо отправиться в командировку.

Вы заходите на платформу Millennium, согласовываете факт командировки и набираете услуги в трэвел-корзину. Бронируете билеты, отели, запрашиваете представительские расходы, выплату на собственный транспорт и т.д.

Важно, что в личный кабинет "вшита" трэвел политика и ценовые лимиты. Если выбрана услуга, нарушающая ценовой предел, то необходимо внести причину нарушения.

Как только трэвел корзина наполнена, отправляется письмо руководителю на авторизацию. На электронную почту или в мобильное приложение приходит письмо с описанием заказа и доступными кнопками Авторизовать/Отказать.

После того, как командировка одобрена, в кадровой системе предприятия автоматически формируется Приказ на командировку.

Какое количество специалистов было задействовано в процессе этого этапа? Только один — непосредственный руководитель сотрудника, который совершил единственное действие — нажал на кнопку "Авторизовать"!

После возвращения из командировки сотрудник загружает сканы чеков и квитанций, на основании которых автоматически формируется Авансовый отчет и отправляется на согласование бухгалтеру.

После успешной проверки, авансовый отчет направляется на подпись ответственному лицу для подписания ЭЦП (электронно-цифровой подписью). Это финальное действие, после которого заказ на командировку принимает завершенный статус!

Много ли в России таких BusinessTravel платформ, Millennium?

Нет! Создать множество операций и объединить их в единый командировочный цикл- не простая задача. Millennium — не коробочное решение, которое можно внедрить за один день. Это многофункциональный BusinessTravel портал, связанный с внутренними системами корпораций и обрабатывающий множество бизнес-процессов. Клиентские менеджеры Милленниума помогают заказчикам, как при внедрении системы, так и при запуске новых опций. Качественная и своевременная поддержка предоставляется клиентам в режиме 24/7.

В чем же история успеха Millennium в BusinessTravel?

Компания Миллениум работает на рынке 19 лет и смогла за эти годы завоевать доверие крупного бизнеса. Первый канал, Росбанк, страховая группа Allianz и многие другие используют BusinessTravel платформу Millennium.

Прямые контракты с авиакомпаниями и отелями позволяют иметь доступ к минимальным ценам, а скидки по корпоративным программам дают возможность делать бронь по дисконтированной цене.

Из года в год Милленниум получает диплом "Аэрофлота" BestPartner и благодарственные письма от многих авиакомпаний России и мира.

Итак, что же является ключевым фактором переворота устаревших систем управления командировками и перехода на цифровое решение?

Экономия денежных ресурсов и потребность в снижении затрат- вот основные факторы внедрения цифрового решения Millennium. Не упустите время перемен!

Контактная информация:

Сайт: https://millennium-dream.ru/

Адрес: 115280, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 26, офис 1110

Телефон/факс: +7 (495) 642-26-11, +7 (929) 598-83-22, Отдел продаж

E-mail: sales@millennium-dream.ru

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