Спасение дворового кота и перекур обернулись для волонтера тяжелым ожогом

Добровольный помощник ветеринарной клиники получил травму в результате нелепого случая. Его доставили в ожоговый центр городской клинической больницы имени Ф. Иноземцева.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", в одну из московских ветеринарных клиник добрые люди принесли дворового кота, нуждавшегося в помощи. Животное испугалось действий специалистов и проявило характер, четвероногого пришлось удерживать. Вся ярость брата меньшего пришлась на 23-летнего волонтера, который помогал фиксировать кота. Парень получил множество глубоких ссадин на правой руке.

В результате помощь пришлось оказывать волонтеру. Ему обработали раны, а на кисть наложили повязку, обильно смоченную медицинским спиртом. После полученного стресса парень отправился на перекур. В итоге пламя зажигалки перекинулось на пропитанную спиртом повязку. Окружающие потушили огонь, но волонтер все равно получил тяжелый ожог кисти. Его доставили в больницу.

Хирург осмотрел травмированную часть тела парня. Пострадавший получил ожог 2-3 степени правой кисти, предплечья, что составляет 3 процента поверхности тела. В спиртовом пламени погиб кожный покров всей толщи, а также расположенные глубже ткани и структуры кисти. В результате оперативных действий медиков волонтеру удалось сохранить кисть и ее функции. Кроме того, парню провели профилактику бешенства.

Отмечается, что дворовой кот также получил необходимую ему ветеринарную помощь.