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28 января 202020:11 Наталья Соловьева

Зеленский произнес оскорбительные для своего деда-фронтовика слова

Зеленский произнес оскорбительные для своего деда-фронтовика слова

Ошибочными и оскорбительными назвали в Кремле слова президента Украины Владимира Зеленского. Он, находясь в Польше, вслед за польскими же политиками возложил на Советский Союз ответственность за начало Второй мировой войны. В Москве отметили, что подобные заявления оскорбляют память солдат Красной армии, среди которых в том числе были и украинцы.

Советский Союз – один из виновников Второй мировой войны. Обвинение из уст президента Украины Владимира Зеленского.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", — заявил Зеленский.

Обличительную речь он произнес во время памятных мероприятий в Польше, где в эти дни вспоминают жертв Холокоста. В Москве такие слова назвали оскорбительными.

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", — сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

Пять минут, за которые украинский президент ни разу не упомянул ни советское прошлое Украины, ни вообще слово "советский". Лишь этнических украинцев – среди бойцов Львовской дивизии – которые освобождали Освенцим.

"Видно, что господин Зеленский всё больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая о том, по какому принципу назывались части Красной армии", — подчеркнул Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества.

Высказывание украинского лидера спровоцировало огромную волну споров. При освобождении Польши и упомянутого концлагеря погибли свыше 600 тысяч советских военнослужащих – разных национальностей. Это были и русские, и украинцы, чеченцы, грузины, татары.

"Господин Зеленский подчеркивал, что Освенцим освобождала 100-я [стрелковая] Львовская дивизия, при этом однако забыл упомянуть что название "Львовская" дивизии было присвоено не потому что она формировалась во Львове, а потому что она участвовала в освобождении Львова, а сформирована была на территории РСФСР", — пояснил Александр Дюков, директор фонда "Историческая память".

Обвинять СССР в развязывании Второй мировой войны, с учетом того, что Украина в то время была частью Советского Союза все равно, что гулять по тонкому льду.

По мнению политтехнолога Владислава Рогимова, который работал с Владимиром Зеленским во время предвыборной президентской кампании, очередная публичная ошибка – просчет его собственной команды: "Это вина не самого Зеленского, а вина его спичрайтеров и протокола, еще одна ошибка и они будут повторятся. ЦРУ открыло данные по Бандере, по Шухевичу. Была идеология поднятия национализма и так далее. США видят, что это не выгодно и они просто сливают эту тему А спичрайтеры его не справляются с этим, потому, что ситуация кардинально меняется в другую сторону".

Речь Зеленского вызвала непонимание и на Украине. Бывшая глава Минюста написала, что мучительно стыдно за слова Зеленского, ведь получается все ее родные были в сговоре с тоталитарным режимом. А журналист Дмитрий Василец предположил, что президент начал переписывать историю, но делает топорно.

Интересно, будь жив, что бы сказал об этом обличительном выступлении дедушка самого украинского лидера — герой войны, и кавалер двух орденов Красной армии, той самой, о подвигах которой внук не говорит публично.

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