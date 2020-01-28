На полигоне Телемба в Бурятии пройдут масштабные учения войск ПВО

На специализированном полигоне Телемба в Бурятии пройдет полевой выход с последующими масштабными учениями войск ПВО и авиации с боевой стрельбой. Для это сейчас на полигон перебрасывают более тысячи военнослужащих и около 300 единиц.

Как информирует ГТРК "Бурятия", до середины февраля планируется доставить порядка 400 платформ и вагонов с военной техникой, материально-техническим имуществом и личным составом. Отметим, что в полевом выходе планируется задействовать, в том числе высокомобильные многофункциональные зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М2", ЗРК "Оса", "Тор", "Стрела-10".