Народная рыбалка в Приморье: кому улыбнулась удача

"Народная рыбалка" вернулась во Владивосток. Фестиваль не проводили уже два года и на долгожданный праздник в бухте Новик собрались больше пятисот любителей подводного лова. Участники соревновались, кто поймает самую большую и необычную рыбу, самую длинную и тяжелую.

Старт соревнованию дает залп из ракетницы. Рыбаки разбегаются бурить лунки на льду.

"Им что, рыбы на всех не хватит?" — шутят зрители соревнований.

Напротив, сейчас в бухте Новик самый сезон подводной ловли. И участники спешат занять выгодные места и выудить как можно больше наваги и корюшки, ведь на кону десятки призов, в том числе лодка с мотором.

"Это, как говорят, стружка. Вычищаю, чтобы была чистая луночка", — поясняет рыбак, как обеспечивает себе доступ к воде.

К состязанию рыбаки подошли серьезно. И даже разработали инновационные методы для ловли наваги.

"У меня секретная наживка — это рыбьи глаза", — раскрывает свой заветный секрет любитель зимней рыбалки Владимир Макеев.

— Почему именно они?

"Потому что я по телевизору увидел, — отвечает рыбак, поглядывая на своих детей. — У меня хобби. Хочу, чтобы и у них такое хобби было".

— На глаза ни разу не ловили еще.

"Попробовать надо!" – отвечает он.

"Народная рыбалка" — не просто состязание, но и семейный праздник. Максим Печёнкин один из самых юных участников. Пятилетний малыш соревнуется в команде с родителями.

"Я люблю рыбачить и дышать свежим воздухом, рыбу ловить", — поясняет мальчик.

Уже через полчаса после старта у семьи неплохой результат — третья навага. Это главный улов соревнований. Корюшку поймали единицы.

"Только не дергайся! Хватай, хватает ее сынок! Клади в пакет", — руководит рыболовным процессом довольный отец.

Концертная программа, каток, керлинг, горячая уха и больше двух с половиной тысяч гостей. За безопасностью на фестивале, как с земли, так и с воздуха следили сотрудники МЧС. А жители Владивостока с размахом встретили возвращение любимого праздника.

"Это очень популярная рыбалка — народная рыбака. Поэтому нам важно было возродить именно это мероприятие, чтобы была возможность у наших жителей посоревноваться и просто прийти отдохнуть", — поясняет министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

После трех часов на льду у лунок самый напряженный момент — взвешивание улова.

- Два грамма не добрали до килограмма.

— Ну, не плохо.

Чтобы рыбаки согрелись и скоротали время перед награждением, организовали конкурс — бурение лунок на скорость.

"Народную рыбалку" правительство Приморья возродило вместе с генеральным партнером. Им стал "Порт "Вера" из Шкотовского района. Благодаря их поддержке закупили призы на 17 номинаций.

"Мы выступали генеральным партнером. Занимались комплектацией призового фонда. Надеюсь, что призы всем победителям понравились, и в следующем году здесь будет не 450 с чем-то участников, а больше тысячи", — надеется гендиректор "Порта "Вера" Евгений Диев.

Лучший результат соревнований — чуть больше килограмма рыбы на одну удочку. Участники результатом довольны и надеются, что в следующем году на фестивале будет еще больше рыбаков и, конечно, корюшки.