Сводки, как с фронта: от коронавируса умерли 107 человек, 5000 заразились

За прошедшие сутки число погибших от коронавируса в Китае достигло 107 человек. Всего заболевших там уже почти пять тысяч. Тревожные сообщения о распространении инфекции приходят со всего мира — сегодня, 28 января, стало известно о первом заразившемся в Германии. В нашей стране, по данным Роспотребнадзора, ни один случай заболевания не подтвердился. Как борются со смертельной угрозой в охваченной вирусом Поднебесной?

Скорость — 83 маски в минуту, а за смену — 40 тысяч. С каникул отозваны все рабочие. Китаю, что шил маски всегда на экспорт, теперь экипировки не хватает самому. Отгружают продукцию круглосуточно. Отсутствие обычной повязки теперь может стоить жизни. Когда вирус и так унес их уже больше сотни, во многих городах выходить на улицу без них запрещено. Такие жесткие меры оправданы, ведь из-за стремительной мутации вируса заразиться можно на расстоянии одного метра от носителя инфекции.

"Пневмонией нового типа можно заразиться контактным путем, например, если вирус попадет на кожный покров ваших рук, а вы по неосторожности коснетесь слизистой оболочки глаза", — рассказал представитель государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ли Синван.

Когда число подтвержденных случаев заражения почти пять тысяч, еще столько же госпитализированы с подозрением, покинуть Китай стремятся и многие россияне. Больше всего туристов из России сейчас на курортном Хайнане — почти пять тысяч готовятся к эвакуации.

Александр Арефьев расслабился лишь по прилету в Казань. По его словам, в Китае нет возможности купить билеты на поезда и прочий транспорт, потому что все забаррикадировано. Вывозят туристов исключительно как бы на туристических самолетах. Сегодня ночью в Россию вылетело три самолета. Всех проверяют на наличие температуры тепловизором.

Возможность выехать есть не у всех. Около 140 россиян (столько связались с российским посольством) остаются в карантинной блокаде — в эпицентре заболевания в Ухане.

"Никто из русскоговорящего сообщества не болеет и не знает тех, кто болеет. Поэтому ситуация, которую я вижу, вполне спокойна и не вызывает паники. Никогда не видела Ухань таким чистым, никогда не видела так мало людей, что очень приятно", — рассказала Анастасия Купцова из Ухани.

Строительство двух спецбольниц для зараженных идет ударными темпами — уже приступили к первому этажу. В клиниках, что и так работают на пределе, мест не хватает. Врачи от усталости падают, но поднимаются и снова к больным, в реанимацию. На работу многим приходится идти пешком — в городе остановлен транспорт. На помощь приходят волонтеры-таксисты. По словам одного из водителей, добровольцев много, им можно позвонить в любое время и они приедут.

Примеры того, как китайцы сплотились вокруг вирусной угрозы, они и сами выкладывают в соцсети. Например, в городе Нинбо женщине приносят еду к квартире, где заперлись вернувшиеся из Уханя соседи. Закрылись они потому, что боятся вируса, который, возможно, привезли с собой, но его симптомов пока нет.



Хоть число победивших болезнь тоже растет (почти 70 человек уже выписали), вирус все равно действует на опережение. Всемирная организация здравоохранения повышает оценку риска эпидемии до повышенного.

"Это определенно чрезвычайная ситуация. Она не распространяется массово за пределы Китая, но, опять же, мы должны быть готовы к тому, что это произойдет", — сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

Смертельный вирус поразил и экономику, чей потенциальный ущерб только предварительно оценили в сорок миллиардов долларов. Это не только туризм, ведь Китай отменил все туры и авиаперевозки. Истинные масштабы потерь мир осознает к марту, когда запланированные к отгрузке партии товара из главной фабрики планеты просто не придут.

Китайские оптовые рынки, откуда товары развозились по всему миру, сейчас и так закрыты. Торговцы, в основном приезжие из провинции, разъехались. Из-за вируса теперь непонятно, когда они вернутся. Крупнейшая в мире торговая площадка в Иу уже объявила: из-за эпидемии она не будет работать до 21 февраля. Как долго будет закрыт аналогичный пекинский рынок Ябаолу — вообще неизвестно.

На карантине теперь и крупнейшие заводы. В том же Хубэе технику собирали и Apple, и Bosch, и Samsung. Распоряжение центральных властей — продлить ставшие совсем не праздничными выходные до 2 февраля. Уже сейчас многие города и провинции этот срок увеличивают. До особого распоряжения откладывается начало учебы в школах и университетах. Пик вспышки, считают китайские эпидемиологи, произойдет через 7-10 дней.