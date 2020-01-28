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28 января 202021:19 Александр Христенко

Новый архив к 20-летию Путина в Кремле: тушение пожаров, пение на английском, возвращение Крыма

Новый архив к 20-летию Путина в Кремле: тушение пожаров, пение на английском, возвращение Крыма

Кремль сегодня, 28 января, опубликовал новую подборку президентских архивов, приуроченную к 20-летию работы Владимира Путина на высших постах российского государства. На сайте 20.kremlin.ru появились фото- и видеозаписи, собранные с 2010 по 2014 годы. Пожары в центральной России, страшный теракт в Домодедове, победа заявки на проведение Чемпионата мира по футболу, новая президентская кампания, госпереворот на Украине и долгожданное возвращение Крыма.

Телевизионная хроника, июль 2010 — всюду стелется удушающий дым. После аномально жаркого лета горела вся центральная часть России, Урал, Поволжье.

— Владимир Владимирович, у нас случилась беда.

— Я знаю, потому я и приехал.

Путин прилетел в Нижегородскую область, в деревню Верхняя Верея, которая сгорела дотла.

— Просим, чтобы вы нам помогли с жильем, чтобы мы знали, что мы зимой не будем на снегу спать.

— Вот это самое главное, я хочу, чтобы все услышали. До зимы все дома будут стоять! И ваша деревня будет восстановлена. У меня у самого дом горел, поэтому я знаю, что это такое.

Спустя полторы недели леса в Рязанской области все еще горели. Путин не просто на месте, а за штурвалом лично принимал участие в тушении на борту Бе-200. На очаг возгорания за секунды сбрасывалось 12 тонн воды.

Январь 2011 года. Потрясение для страны — теракт в аэропорту Домодедово. 37 погибших,170 раненых доставлены в больницы. Трое террористов были приговорены к пожизненному.

Август 2011 года. Кадры, снятые по дороге в скит Валаамского монастыря. Летом на остров добраться можно было только по воде. Масштабное восстановление обители Путин всегда держал на личном контроле. Сегодня Валаам один из главных центров паломничества, где есть все условия. Путин приезжал в монастырь не раз и когда еще только приступали к работам, и когда обитель расцвела.

Путин чуть позже посетил одну из главных святынь всего христианского мира — побывал в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Кадры из Санкт-Петербурга: благотворительный концерт в поддержку борьбы с детскими онкологическими заболеваниями. В нем участвовали мировые звезды кинематогрофа и ведущие политики. Путин тогда поразил международную публику, когда спел по-английски

Девочка по имени Соня бежит по Кремлю и ей разрешают абсолютно все:

— Хочешь позвонить? Скажи: "Кремль слушает".

Все объяснимо, ведь Соня здесь с родителями по приглашению Путина. Они познакомились на открытии Центра имени Димы Рогачева, где таким детям, как Соня, с тяжелыми заболеваниями стало возможным оказывать помощь на принципиально ином уровне.

Адресная помощь понадобилась и в июле 2012 года. Масштабное наводнение в Крымске. Путин вылетел на место ЧП уже спустя несколько часов.

Поворотный 2014 год. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. 

"После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки — в Россию", — заявил Владимир Путин в 2014 году. 

Также в подборке президентских архивов можно ознакомиться с возмущением западных лидеров, при содействии или одобрении которых в Киеве произошел госпероворот. На сайте опубликованы "тяжелый взгляд" Порошенко, первая встреча в нормандском формате в июне 2014 года, пролог к подписанию Минских соглашений, Путин с Лукашенко в белорусской столице в мае 2014-го года на хоккейном матче. Наши хоккеисты стали чемпионами мира — эмоции через край у всей страны. 

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