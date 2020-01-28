Сделка века: Трамп предложил израильтянам и палестинцам мирное сосуществование

Президент США Дональд Трамп представил в Вашингтоне "сделку века". Так президент США назвал свой план ближневосточного урегулирования, который разрабатывался несколько лет. Детали Трамп уже обсудил с израильским премьером. Биньямин Нетаньяху специально для этого прибыл в Штаты. При этом Трамп пообещал, что сделкой останутся довольны и палестинцы.

План Трампа предусматривает заморозку строительства израильских поселений на палестинских территориях на четыре года. При этом поселения останутся под контролем Израиля. В это же время будут вестись переговоры о соответствующем соглашении.

Мирный план предполагает сосуществование двух государств — израильского и палестинского. По мнению Трампа, обе стороны имеют возможность оказаться в выигрышной ситуации.

Трамп также полагает, что благодаря этой сделке Израиль сделает "большой шаг к миру".

Президент США заявил, что его план по ближневосточному урегулированию предполагает существенное увеличение территорий, занимаемых палестинцами, а также размещение палестинской столицы в Восточном Иерусалиме. При этом Иерусалим, согласно плану, должен остаться неделимой столицей Израиля.

План ближневосточного урегулирования насчитывает 80 страниц.