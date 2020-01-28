Отец брошенных мальчиков покаялся перед ними и попросил не отдавать матери

Отец двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, сегодня сам пришел в полицию города Батайск Ростовской области. В то же время судьба братьев пока неясна. Отдадут ли их матери, которая утверждает, что готова забрать сыновей? И почему органы опеки не обращали внимание на семью, в которой давно было не всё хорошо. Прокуратура начала проверку.

"Простите меня пожалуйста, я вас очень люблю, вы единственное, что есть меня в жизни".

Понять и простить Виктор Гаврилов просит своих маленьких сыновей. Тех, которых бросил в аэропорту Шереметьево с объяснительной запиской в рюкзачке. Сам успел долететь до Ростова, где якобы нашел работу, но понял — его ищет вся страна.

"Сегодня мужчина самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, в настоящий момент его допрашивают", — сообщила Елена Марковская, старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Ему грозит уголовная статья за оставление в опасности, но Гаврилов уверяет, что счел аэропорт самым безопасным для детей местом.

"Испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей сотрудников полиции, работников аэропорта. Я надеялся найти работу и вернуться за вами", — заявил мужчина.

Детей он просит его дождаться, чиновников — не передавать малышей никому другому. По крайней мере, такое письмо получили сегодня в аппарате уполномоченного по правам ребенка.

"Дальше он пишет и просит не передавать детей маме, но для нас очень важно проверить все факты, которые были в этом сообщении", — рассказала Анна Кузнецова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка.

Пока восьмилетний Влад и его младший брат Ваня остаются в больнице. Их здоровью ничто не угрожает, но медики на всякий случай не спускают с них глаз.

В Комсомольск-на-Амуре, откуда мальчики родом, вылетела спецкомиссия. Ей предстоит определить, кому можно передать детей. Их мать сейчас — в больнице. Ждет еще одного ребенка, у нее новый муж, неразговорчивый.

Вчера мать объясняла, что не видела сыновей месяцами, потому что боялась их отца.

"Детей не хотел отдавать, говорил, что он сам займется воспитанием детей", — заявила Ольга Пушкарева.

Но в местных органах опеки настаивают, что Ольга сама отказалась от ребят, виделись с ними только ее родители.

"Бабушка и дедушка любят, обеспокоены судьбой внуков, последний раз они виделись в январе", — сообщила Ирина Святкина, начальник отдела опеки Комсомольска-на-Амуре.

Бывшие коллеги Виктора Гаврилова, директора школ и садика, куда ходили дети, называют его хорошим отцом и просят дать ему второй шанс.

"Всё бегал, бегал — детей надо куда-то отвезти, куда-то привезти", — говорит мужчина.

В этой непростой истории теперь предстоит разобраться чиновникам и следователям. А заодно ответить на вопрос: почему семья, в которой явно не все было ладно, не оказалась в поле зрения служб опеки и попечительства.