Валерий Брагин вошел в тренерский штаб СКА

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин вошел в штаб СКА из Санкт-Петербурга. Брагин заявлен, как старший тренер.

Валерий Брагин останется главным тренером молодежной сборной России. При этом 63-летний специалист будет помогать главному тренеру СКА Алексею Кудашову. Сотрудничество не ограничится клубом. Брагин будет работать с первой сборной России.

Бывший нападающий "Спартака" и "Химика" Валерий Брагин известен в первую очередь, как тренер молодежной сборной, с которой он работал с 2010 по 2012 годы и с 2014 по наше время. Также Валерий Николаевич тренировал "Спартак", "Атлант" и ЦСКА.