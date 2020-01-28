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28 января 202021:47

Мутко возглавил "Дом.рф"

Вице-премьер Марат Хуснуллин избран главой наблюдательного совета АО "Дом.рф", его предшественник в правительстве Виталий Мутко назначен генеральным директором государственной компании, передает ТАСС.

Отмечается, что полномочия Мутко установлены до 28 января 2025 года. Он сменил на этом посту Александра Плутника, который руководил компанией с апреля 2015 года.

"Дом.рф" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования) является крупнейшим отечественным финансовым институтом, занимающимся развитием рынка жилья в РФ.

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