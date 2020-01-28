Петр Толстой стал вице-спикером ПАСЕ со второй попытки

Вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы все-таки стал Петр Толстой. В первом туре голосования ему не хватило для избрания всего одного голоса. Во втором туре голосования приняли участие 252 депутата из 321. Три бюллетеня были испорчено. "За" Толстого зачтены 249 голосов, против — 117.

Таким образом Толстой получил абсолютное большинство в свою поддержку и избран зампредом ПАСЕ от России, отмечает ТАСС. Регламент ПАСЕ допускает победу в первом туре лишь при подаче более половины голосов "за" от общего количества делегатов ПАСЕ. Во втором же туре достаточно простого большинства, принявших участие в голосовании.

Толстой стал одним из двадцати заместителей председателя ПАСЕ. Все они избираются в начале года на зимней сессии Ассамблеи. Вице-спикеры в отсутствие председателя выполняют его функции, ведут заседания и дебаты, а также по поручению председателя выполняют представительские функции.

18 вице-председателей ПАСЕ были утверждены открытым голосованием 27 января. Предложение провести по кандидатуре Толстого закрытое голосование предложила член украинской делегации, депутат партии "Слуга народа" в Верховной раде Мария Мезенцева.Также депутаты от Литвы и Латвии предлагали ограничить полномочия российской делегации из-за присутствия в ней представителей Крыма.

Кандидатура Петра Толстого на пост вице-спикера ПАСЕ была поддержана Советом Госдумы.