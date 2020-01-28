Новости Общество

Все видео этой рубрики
28 января 202021:46

Суд отменил решение о розыске вдовы Лужкова Елены Батуриной

Элистинский городской суд во вторник, 28 января, отменил постановление о розыске бизнесвумен, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Ведомство направило материалы уголовного дела о клевете в мировой суд для рассмотрения по существу.

Об этом рассказал финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Эренцен Манжеев. По его словам, он рад данному решению апелляционной инстанции, поскольку теперь мировой судья сможет вынести справедливый приговор по уголовному делу, тем самым восстановив репутацию Манжеева как арбитражного управляющего, а также его честное имя.

Решение Элистинского городского суда связано с тем, что предпринимательница Елена Батурина представила в апелляцию нотариально заверенное заявление о рассмотрении уголовного дела в свое отсутствие.


Ранее Эренцен Манжеев обратился в мировой суд Элисты с заявление о привлечении вдовы Лужкова к уголовной ответственности за клевету. Батурина много лет конфликтует с родным братом Виктором. Она утверждает, что он подделал документы. Манжеев, в свою очередь, является финансовым управляющим Батурина в деле о банкротстве.

Мировой суд Калмыкии объявил предпринимательницу в розыск, поскольку она пять раз не являлась на заседания.

Сейчас

20:47

Петр Толстой стал вице-спикером ПАСЕ со второй попытки

20:41

Трамп огласил план урегулирования на Ближнем Востоке

17:59

Адвокаты просят о дополнительной экспертизе историка Соколова

15:20

Нетаньяху стал подсудимым

13:59

Самолет вернулся в Новосибирск из-за неубравшихся подкрылков

13:44

Кремль: заявления Зеленского о причинах начала Второй мировой оскорбительны

13:39

В Китае число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV превысило 4,6 тысяч

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сводки, как с фронта: от коронавируса умерли 107 человек, 5000 заразились

Сводки, как с фронта: от коронавируса умерли 107 человек, 5000 заразились

1 час назад
Сделка века: Трамп предложил израильтянам и палестинцам мирное сосуществование

Сделка века: Трамп предложил израильтянам и палестинцам мирное сосуществование

1 час назад
Суд отменил решение о розыске вдовы Лужкова Елены Батуриной

Суд отменил решение о розыске вдовы Лужкова Елены Батуриной

29 минут назад
Зеленский произнес оскорбительные для своего деда-фронтовика слова

Зеленский произнес оскорбительные для своего деда-фронтовика слова

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 29 января

13:30

Встреча Владимира Путина с ушедшими в отставку министрами
Все трансляции
Петр Толстой стал вице-спикером ПАСЕ со второй попытки

Петр Толстой стал вице-спикером ПАСЕ со второй попытки

1 час назад
Депутат отрицает любовную связь с директором школы, которая заказала его жену

Депутат отрицает любовную связь с директором школы, которая заказала его жену

3 часа назад
Основная версия убийства ростовского депутата и его жены - ограбление

Основная версия убийства ростовского депутата и его жены - ограбление

3 часа назад
Свои среди чужих: СВР рассекретила 7 разведчиков-нелегалов

Свои среди чужих: СВР рассекретила 7 разведчиков-нелегалов

1 час назад
Как изолировать коронавирус: Россия принимает меры предосторожности

Как изолировать коронавирус: Россия принимает меры предосторожности

1 час назад
Абсолютно новый Kia Sorento: эксклюзивные фото из России

Абсолютно новый Kia Sorento: эксклюзивные фото из России

2 часа назад
Внебрачная дочь Альберта II может претендовать на титулы и наследство

Внебрачная дочь Альберта II может претендовать на титулы и наследство

40 минут назад
Адвокаты просят о дополнительной экспертизе историка Соколова

Адвокаты просят о дополнительной экспертизе историка Соколова

4 часа назад
5 лучших вузов России по мнению россиян

5 лучших вузов России по мнению россиян

16 часов назад
Российский мультсериал "Лунтик и его друзья" покоряет Китай

Российский мультсериал "Лунтик и его друзья" покоряет Китай

1 час назад
Их узнает и полюбит Россия: новый сезон шоу "Ну-ка, все вместе!" зажигает новые звезды

Их узнает и полюбит Россия: новый сезон шоу "Ну-ка, все вместе!" зажигает новые звезды

3 часа назад
В "Зарядье" выступит "танцующий дирижер" Джозеф Олефирович

В "Зарядье" выступит "танцующий дирижер" Джозеф Олефирович

7 часов назад
Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

7 часов назад
Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

27.01.2020 09:00
Мутко возглавил "Дом.рф"

Мутко возглавил "Дом.рф"

28 минут назад
Новый архив к 20-летию Путина в Кремле: тушение пожаров, пение на английском, возвращение Крыма

Новый архив к 20-летию Путина в Кремле: тушение пожаров, пение на английском, возвращение Крыма

56 минут назад
Коронавирус угрожает производству новых iPhone

Коронавирус угрожает производству новых iPhone

2 часа назад
Спасение дворового кота и перекур обернулись для волонтера тяжелым ожогом

Спасение дворового кота и перекур обернулись для волонтера тяжелым ожогом

2 часа назад
Боевых машин не хватает, тренируются на обычных. СМИ рассказали о проблемах немецкой армии

Боевых машин не хватает, тренируются на обычных. СМИ рассказали о проблемах немецкой армии

3 часа назад
Россияне взяли "Порно-Оскары" в четырех номинациях

Россияне взяли "Порно-Оскары" в четырех номинациях

4 часа назад
Barbie выпустят кукол с лысиной, инвалидностью и кожными заболеваниями

Barbie выпустят кукол с лысиной, инвалидностью и кожными заболеваниями

4 часа назад
Житель Перми взял фамилию президента США, чтобы не выплачивать долги

Житель Перми взял фамилию президента США, чтобы не выплачивать долги

5 часов назад
Искусственный интеллект узнал об эпидемии коронавируса раньше людей

Искусственный интеллект узнал об эпидемии коронавируса раньше людей

5 часов назад
СМИ сообщили о гибели в авиакатастрофе офицера ЦРУ, ликвидировавшего Сулеймани

СМИ сообщили о гибели в авиакатастрофе офицера ЦРУ, ликвидировавшего Сулеймани

5 часов назад
Шедевры Сальвадора Дали привезли в Москву

Шедевры Сальвадора Дали привезли в Москву

5 часов назад
Евгений Примаков: про "переписывание истории" - несколько больших выводов

Евгений Примаков: про "переписывание истории" - несколько больших выводов

6 часов назад
Открыт динозавр, ставший кошмаром юрского периода

Открыт динозавр, ставший кошмаром юрского периода

6 часов назад
Кокорин признался – он не знает, где продолжит карьеру

Кокорин признался – он не знает, где продолжит карьеру

6 часов назад
Патриарх выступил в Совете Федерации против абортов и суррогатного материнства

Патриарх выступил в Совете Федерации против абортов и суррогатного материнства

6 часов назад
"Наконец-то!": москвичи обрадовались метели, несмотря на гололед и пробки

"Наконец-то!": москвичи обрадовались метели, несмотря на гололед и пробки

6 часов назад
Американец десять лет жил с червем в мозге

Американец десять лет жил с червем в мозге

7 часов назад
27 мультфильмов, получивших "Оскар"

27 мультфильмов, получивших "Оскар"

7 часов назад
Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России"

Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России"

7 часов назад
"Мент в законе" Сергей Плотников в 1990-е торговал разбавленным спиртом

"Мент в законе" Сергей Плотников в 1990-е торговал разбавленным спиртом

7 часов назад
Дёшево и мгновенно: графен можно делать из мусора

Дёшево и мгновенно: графен можно делать из мусора

8 часов назад
Мультфильм про Чебурашку "исправили" при помощи нейросети

Мультфильм про Чебурашку "исправили" при помощи нейросети

8 часов назад
Воспоминания о войне. Владимир Соловьев заплакал в эфире

Воспоминания о войне. Владимир Соловьев заплакал в эфире

8 часов назад
Печать по-живому: на 3D-принтере создали красочные маски с микробами

Печать по-живому: на 3D-принтере создали красочные маски с микробами

8 часов назад
У актера из "Интернов" в центре Москвы вырвали из рук iPhone стоимостью 114 тысяч

У актера из "Интернов" в центре Москвы вырвали из рук iPhone стоимостью 114 тысяч

9 часов назад
Российская компания заменила бухгалтеров роботом и сэкономила 50 миллионов

Российская компания заменила бухгалтеров роботом и сэкономила 50 миллионов

9 часов назад
Камеры оштрафовали владельца Hyundai Solaris за скорость 313 км/ч

Камеры оштрафовали владельца Hyundai Solaris за скорость 313 км/ч

9 часов назад
Атмосфера Земли кишит фрагментами грибных клеток

Атмосфера Земли кишит фрагментами грибных клеток

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку