Трамп набросал в Twitter очертания будущего палестинского государства

Президент США Дональд Трамп представил карту новых границ Палестины и Израиля, которые американская администрация намерена предложить властям этих государств.

Карту Трамп опубликовал на своей странице в Twitter, сообщив, что так, по его мнению, может выглядеть "будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима".

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL