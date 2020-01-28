Трамп набросал в Twitter очертания будущего палестинского государства

Президент США Дональд Трамп представил карту новых границ Палестины и Израиля, которые американская администрация намерена предложить властям этих государств.

Карту Трамп опубликовал на своей странице в Twitter, сообщив, что так, по его мнению, может выглядеть "будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима".

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 января 2020 г.

По замыслу американского президента он намерен предложить "сделку века", по палестино-израильскому урегулированию, в ходе которого предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. При этом, по задумке Трампа, Израиль должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на четыре года.

В свою очередь, палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по границам, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий и Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей, напоминает РИА Новости.