КХЛ. Московское "Динамо" обыграло "Торпедо"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно три встречи. Московское "Динамо" дома убедительно победило нижегородское "Торпедо" 5:1, а СКА не менее уверенно разобралось с минскими динамовцами.

В Москве "Динамо" еще в первом периоде заложило фундамент победы над "Торпедо"благодаря голам Дмитрия Яшкина и Теему Пулккинена. Во втором периоде Яшкин забросил еще одну шайбу. В третьем периоде счет вырос после броска Михала Чайковского. Джордан Шредер одну шайбу отыграл, но Пулккинен забросил свою вторую матче шайбу – 5:1.

СКА в Санкт-Петербурге разгромил минское "Динамо". Четыре шайбы побывали в воротах гостей в первые 12 минут встречи – отличились Михаил Карпов, Иван Морозов, Ярно Коскиранта и Кирилл Марченко. В третьем периоде Морозов в пятый раз зажег красный свет за воротами "Динамо".

В Балашихе омский "Авангард" принимал "Нефтехимик" из Нижнекамска. Омичи не без труда одержали свою восьмую победу подряд. На этот раз со счетом 3:2. У "Авангарда" голы на свой счет записали Сергей Кошелев, Денис Зернов и Свен Андригетто. У проигравшей стороны шайбы забросили Райан Мерфи и Марат Хайруллин.