В Подмосковье столкнулись три автомобиля: десять человек госпитализированы

Во вторник вечером, 28 января, в Подмосковье на втором километре Расторгуевского шоссе столкнулись три транспортных средства, в числе которых автобус Mercedes, Volkswagen и "Газель".

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на ГИБДД России, в результате инцидента десять человек отправлены в больницы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20:45. Водитель Volkswagen при обгоне выехал на сторону дороги, которая предназначена для встречного движения. Он совершил столкновение с двигавшимися во встречном направлении маршруткой и автобусом.