В Карибском море зафиксировано мощное землетрясение

В акватории Карибского моря между Кубой и Ямайкой зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,3.

Эпицентр сейсмического события располагался в 117 километрах к северо-западу от города Лусеа (Ямайка). Данных о пострадавших или о нанесенном ущербе пока не поступало, передает "Интерфакс".

Как сообщают западные СМИ, американские эксперты предупреждают о риске формирования цунами в результате произошедших подземных толчков.