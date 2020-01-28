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28 января 202023:01

В Карибском море зафиксировано мощное землетрясение

Фото Global Look Press.

В акватории Карибского моря между Кубой и Ямайкой зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,3.

Эпицентр сейсмического события располагался в 117 километрах к северо-западу от города Лусеа (Ямайка). Данных о пострадавших или о нанесенном ущербе пока не поступало, передает "Интерфакс".

Как сообщают западные СМИ, американские эксперты предупреждают о риске формирования цунами в результате произошедших подземных толчков.

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