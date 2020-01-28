Сбежавшие из исправительного учреждения в Анадыре подростки задержаны в аэропорту Внуково

В столичном аэропорту Внуково сотрудниками полиции задержаны двоих подростков, совершивших побег из исправительного учреждения в Анадыре.

Задержанные молодые люди госпитализированы. После медицинского обследования они будут направлены обратно в Анадырь, передает ТАСС. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.