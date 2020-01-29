Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

Первый зампред правительства Андрей Белоусов будет курировать экономику, бюджет, национальные проекты, налоги и транспорт. Дмитрий Григоренко займется контролем за исполнением законов, вопросами госслужбы и другими темами.

Вице-премьер Виктория Абрамченко будет отвечать за экологию и сельское хозяйство. Юрий Борисов — за промышленность, энергетику, оборону и безопасность. Татьяна Голикова будет заниматься здравоохранением, демографией, наукой и образованием. Алексей Оверчук — международной политикой.

Юрия Трутнева назначили ответственным за развитие регионов. Марату Хуснуллину досталась сфера строительства, инфраструктуры и ЖКХ. Дмитрий Чернышенко займется развитием цифровой экономики и связи, а также спорта, культуры и туризма, сообщает телеканал "Россия 24".