"Милан" сломил сопротивление "Торино" и вышел в полуфинал Кубка Италии

"Милан" в дополнительное время обыграл "Торино" 4:2 и вышел в полуфинал Кубка Италии. Один из четырех мячей на счету Златана Ибрагимовича.

Ибрагимович отличился на 108 минуте и закрепил победу миланцев. Главным героем встречи стал полузащитник "красно-черных" Хакан Чолханоглу. Турецкий легионер сравнял счет на шестой добавленной к основному времени минуте. На 106 минуте Хакан забил свой второй мяч, ставший победным.

"Милан" выиграл 4:2 и вышел в полуфинал Кубка Италии. Его соперником стал другой именитый клуб – "Ювентус".