"Спартак" интересуется нападающим сборной Буркина-Фасо

Московский "Спартак ведет активные поиски нападающего. В поле зрения 22-кратных чемпионов страны угодил нападающий сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.

В настоящее время Компаоре выступает за тунисский "Клуб Африкен". 21-летний африканец забил в 13 матчах чемпионата Туниса 6 мячей, сообщает РИА Новости. Официального предложения от "Спартака" тунисский клуб пока не получал.

Ранее турецкое издание Fanatik сообщило, что "Спартак" готов побороться с "Локомотивом" за нападающего "Трабзонспора" Дэниела Старриджа. 30-летний англичанин оценивается в 12 миллионов евро.