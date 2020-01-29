Уханьский коронавирус: в китайской провинции Хубэй 25 новых летальных случаев

В китайской провинции Хубэй, которая продолжает занимать первое место по числу выявленных заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-NcOv, зафиксировано, по меньшей мере, 25 новых случаев смерти. Кроме того, подтверждено 840 новых случаев заражения.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года в крупном городе Ухань врасти Китая зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной новым коронавирусом. По состоянию на вторник, 28 января, общее число заразившихся составило более 4,6 тысячи человек, число летальных исходов превысило 100.

Также коронавирус 2019-NcOv выявлен в Австралии, Вьетнаме, Германии, Италии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, на Шри-Ланке и в Японии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая.