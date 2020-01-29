Симона Халеп стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии

В Мельбурне продолжается розыгрыш Открытого чемпионата Австралии – первого из серии турниров Большого шлема. Румынка Симона Халеп пробилась в полуфинал соревнований.

В четвертьфинале Симона относительно легко преодолела сопротивление эстонки Анетт Контайвейт. Халеп победила в двух партиях 6:1, 6:1. Поединок продолжался 53 минуты.

Симона Халеп вышла в полуфинал, где встретится с победительницей матча между Анастасией Павлюченковой и испанкой Гарбинье Мугурусой. Лучший результат Халеп на Australian Open – выход в финал в 2018 году.