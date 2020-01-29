Авиахулиган из Санкт-Петербурга предстанет перед судом

Уголовное дело на питерского авиадебошира направлено в кубанский суд. Следователи завершили предварительное расследование и настаивают на статье "хулиганство". В августе прошлого года самолет, летевший по маршруту Тель-Авив — Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в Краснодаре.

Один из пассажиров — молодой человек — был изрядно пьян и устроил на борту скандал. Мужчина хамил, оскорблял бортпроводников, ругался с пассажирами — в итоге даже пытался разбить головой иллюминатор. Из салона пассажира пришлось выносить. На допросе он не мог вспомнить, что натворил, сообщает телеканал "Россия 24".

"Житель Ленинградской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проявлял агрессию по отношению к экипажу и пассажирам, наносил удары головой и ногами по стеклу иллюминатора самолета. Тем самым он создавал угрозу безопасности полета.

Командиром воздушного судна было принято решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Краснодара. Своими действиями обвиняемый причинил авиакомпании имущественный ущерб в размере свыше 250 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье 213 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.