На Дальнем Востоке готовятся встречать туристов из Китая

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверки на пограничных пунктах пропуска. Сотрудники проверяют эффективность мер, принятых против распространения коронавируса.

В среду такую инспекцию должен пройти аэропорт Хабаровска. В международном терминале обязали персонал работать в масках и перчатках. Помещения кварцуют и обрабатывают дезинфицирующими средствами, отмечает телеканал "Россия 24".

В аэропорту принимают рейсы из разных стран Юго-восточной Азии, в частности, ждут самолет из китайского Хайнаня, на борту — почти 180 пассажиров.