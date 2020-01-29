Анастасия Павлюченкова завершила вступления на Australian Open

Последняя из российских теннисисток Анастасия Павлюченкова завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии. В четвертьфинале Анастасия уступила испанке Гарбинье Мугурусе.

В первом сете Анастасия оказала достойное сопротивление Мугурусе и уступили с результатом 5:7. Во второй партии преимущество испанки оказалось более ощутимым – 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 33 минуты.

Гарбинье Мугуруса вышла в полуфинал женского одиночного турнира. Испанка встретится с румынкой Симоной Халеп.