Арабские страны негативно отреагировали на инициативы Трампа

Как отреагировали на так называемую "сделку века" в Палестине? Ничего необычного, отреагировали так, как и ожидалось.

Большую сделку Трампа в Палестине восприняли ожидаемо крайне негативно. Американский президент даже дорого не смог купить согласие Рамаллы. 50 миллиардов долларов возможных инвестиций оказалось недостаточно. На самом деле, ещё до того, как были обнародованы детали плана урегулирования, было понятно, что "сделка века" скорее спровоцирует очередной виток эскалации, нежели принесет мир.

Вот первая реакция на "сделку века", которую в Вашингтоне представили чуть ли не как одолжение палестинцам. На плакатах: "Иерусалим не продается", "Долой сделку века". Протестующие угрожают, призывают, требуют. В общем, вполне прогнозируемая реакция. В Вашингтоне и Тель-Авиве, конечно, понимали, что так и будет. В презентации плана выживания Палестины на одной земле с Израилем отражено главным образом видение Израиля, Палестину же склоняют к компромиссам, которые она не может себе позволить.Представитель ФАТХ Хуссейн Хмайель подчеркивает: "До такой ситуации нас довела американская администрация, которая считается агентом американского оккупационного государства. Теперь палестинский народ должен объединиться вокруг своего руководства и через реальные достижения своего палестинского руководства показать миру необходимость отказаться от этой сделки". "Мы уверены, что наш палестинский народ не допустит этих заговоров, и так мы смотрим все варианты. Израильские оккупанты и администрация США понесут ответственность за то, что они сделали. Это наше право — сопротивляться оккупации, это наше право — сопротивляться сделке, это наше право — сопротивляться тому, кто пытается прекратить наше существование, уничтожить наши убежища, отнять наш Иерусалим. Это наше право — противостоять тому, кто противостоит нам", — говорит представитель ХАМАС Халил аль-Хайя

Президент Палестины и лидер движения ФАТХ Махмуд Аббас крайне резко прокомментировал американскую инициативу: "Дорогие друзья, некоторое время назад мы услышали, как Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху рассказали про так называемую "сделку века", которая должна нести мир. Так вот, мы считаем, что эта сделка не что иное, как пощечина миру. Иерусалим не продается. этот заговор не пройдет. Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа. Мы привержены государству Палестина со столицей в Иерусалиме".

После таких слов вообще непонятно, с кем Трамп предполагает совершать сделку. Американский лидер говорит, что территория Палестины увеличится в два раза, но это смотря с чем сравнивать. Границы Палестины до шестидневной войны 1967 года значительно шире. "Сделка века" предполагает считать Иерусалим неделимой столицей Израиля, при этом Восточный Иерусалим должен стать столицей Палестины. Здесь Трамп, как всегда, многих запутал. Но Нетаньяху сделал ремарку быстро. Агентство Reuters распространило заявление израильского лидера, мол, столица Палестины будет в Абу-Дисе, за ограждениями Иерусалима. Вряд ли в арабском мире согласятся, что это и есть Восточный Иерусалим.

Здесь же еще и отсутствие контроля над границей с Иорданией, и демилитаризация, и невозможность вернуться на оккупированные территории. Тут же последовала негативная реакция Анкары: МИД Турции распространил заявление, в котором "сделку века" называют попыткой аннексии палестинских территорий. Внешнеполитическое ведомство Ирана сообщило, что Исламская Республика выражает поддержку палестинскому народу в противодействии плану Трампа. Вообще "сделка века" — еще один аргумент в копилку антиамериканских и антиизраильских сил в регионе. В результате пока миротворческая инициатива Вашингтона лишь усилила противоречия в одном из самых сложных конфликтов. Ну, к такому внешнеполитическому стилю уж привыкли, и не только на Ближнем Востоке.