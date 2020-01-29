Двое кемеровчан госпитализированы после возвращения из Хайнаня

Представители Департамента охраны здоровья населения Кузбасса сообщили, что в Кемерове госпитализированы в инфекционную больницу с признаками респираторного заболевания два человека – взрослый и ребенок, вернувшиеся из китайского Хайнаня.

Для уточнения диагноза у пациентов забраны необходимые анализы. В Департаменте здравоохранения подчеркнули, что госпитализация была произведена в рамках усиления контроля за авиарейсами, прибывающими из стран Азии, а не из-за подозрений на коронавирус, передает "Интерфакс"

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в декабре минувшего года. Возбудителем заболевания стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, к настоящему моменту в Китае им заразились почти 6 тысяч человек, 132 человека скончались. Кроме того, вызванные новым коронавирусом заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе, в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.