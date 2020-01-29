Ухань превратился в город-призрак

Число жертв китайского коронавируса превысило 130 человек, общее количество подтвержденных случаев заражения перевалило за 6 тысяч. На данный момент в карантине остается 60 тысяч человек. Это не считая жителей Уханя, которые оказались ограничены не только от внешнего мира, но и от общения внутри города. Впрочем, это не мешает им распевать песни.

Этой ночью Ухань, затихший из-за эпидемии коронавируса, буквально ожил. Жители города, не имея возможности общаться напрямую из-за страха заразиться, решили поддержать друг друга распевая национальный гимн с балконов и из окон

Впрочем, новый день особого облегчения не принес. Детские площадки все так же пусты, на автобусных остановках – ни души. Для полноты картины разве что перекати-поля не хватает. Коронавирус практически превратил мегаполис, в котором проживают 11 миллионов человек, в город-призрак.

И это, по мнению представителей Всемирной организации здравоохранения, самое мудрое решение. По данным, которые китайские эксперты предоставили в ВОЗ, вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния до двух метров, а также контактным способом. Пока вакцину от китайского коронавируса не нашли, в ВОЗ предлагают спасаться от эпидемии так же, как от гриппа.

"Вирус может оставаться на поверхности. На какой именно промежуток времени мы точно сказать не можем – но на короткий. Если я, к примеру, откашляюсь в руку, затем потрогаю телефон и незамедлительно передам его вам, то вы можете заразиться, вирус перейдет. Но если я сделаю это спустя полчаса – проблем не будет. Лучшим способом прекратить эпидемию остается самозащита. Вирус ведет себя подобно гриппу, а раз так, то и вам следует защищать себя таким же образом, как вы защищаетесь от людей, больных гриппом", — заявил Кристиан Линдмайер, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения.

Некоторые китайцы такой совет приняли слишком буквально. Людей, побывавших в Ухане и имеющих признаки простуды, даже в госпиталь везти отказываются. Но такое поведение – скорее исключение. В большинстве своем китайцы не жалеют сил в борьбе с коронавирусом. На передовой – медики и военные. В Ухань отправлены врачи из 29-ти провинций и автономных регионов Китая – 1800 человек. Волонтеры отвечают за доставку медперсонала в госпитали, а также выходят на улицы для дезинфекции. Те, у кого на чистку улиц нет времени, несут в больницы маски и деньги.

В Анхое неравнодушный китаец решил внести свой вклад в борьбу с эпидемией, доставив в полицейский участок 500 защитных масок. Действовал он стремительно: коробки оставил на стойке и поспешил наружу. Благодарным правоохранителям ничего не оставалось, как отдать честь уже убежавшему гражданину.

Между тем, жителей Китая призывают не только носить маски, но и отслеживать цены на них, а в случае повышения сообщать на специальную горячую линию Управления по регулированию рынка. Первым нарушителям уже выписывают штрафы – аптека в Пекине заплатит в казну почти 500 тысяч долларов – за увеличение цены на маски в шесть раз.