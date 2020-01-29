Трамп и Нетаньяху договорились без Палестины

Дональд Трамп представил накануне новый план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По условиям так называемой "сделки века" предусматривается создание двух независимых государств, при этом Палестина вдвое увеличит свои территории. Кроме того, Вашингтон предлагает связать территорию Палестины — Газу и Западный берег реки Иордан — скоростным транспортным сообщением.

Трамп еще только собирался озвучить свою "сделку века", а израильская делегация уже купала его в овациях. В прошлом году он признал Иерусалим столицей еврейского государства, теперь вот и в своем мирном плане закрепил статус города. "Иерусалим останется неделимой, это важно, неделимой столицей Израиля", — сорвал бешеные аплодисменты Дональд Трамп.

Позже он оговорился – у Палестины будет Восточный Иерусалим, но не тот, где все святыни, а задворки, отделенные забором. За рядами колючей проволоки должна появиться столица нового государства Палестина. Именовать город Трамп предлагает все-таки Аль-Кудс и, в знак признания, Соединенные Штаты готовы разместить там свое посольство.

"Чтобы создать успешное палестинское государство, мы просим палестинцев ответить на вызовы мирного сосуществования. Это включает в себя принятие базовых законов, закрепляющих права человека, защиту от финансовой и политической коррупции. Также необходимо прекратить разжигание ненависти против Израиля и финансовую поддержку террористов", — заявил Трамп.

Чтобы всем было понятно, в Твиттере Трамп выложил карту с пояснениями на английском, арабском и иврите. Новому государству может отойти 70 процентов земель Западного побережья Иордана. То есть, территория Палестины удвоится, появится доступ к израильским портам на Средиземном море. Сектор Газа и Западный берег свяжут мосты и тоннели. Вашингтон обещает 50 миллиардов долларов инвестиций в развитие экономики региона.

"Я отправил сегодня письмо президенту Аббасу. Я объяснил ему, что территории, выделенные для его нового государства, будут открыты и останутся нетронутыми на четырехлетний период. И, что еще очень важно, мое видение предполагает, что палестинцам дается время, необходимое для того, чтобы подняться и решить проблемы, связанные с созданием независимого и прекрасного государства ", — объявил Дональд Трамп.

С палестинским лидером Трамп объясняется в письме. Махмуд Аббас план воспринял в штыки и на звонки из Белого дома не отвечает, израильтянам остается верить в лучшее.

План мирного урегулирования, написанный США в соавторстве с Израилем, плана "Б" не предусматривает — возможны лишь доработки документа. Но и тут, похоже, обойдутся вдвоем. Разработкой деталей займется специально созданная американо-израильская комиссия.

Время публикации исторического, как его называют в Белом доме, мирного плана выглядит странным. У 70-летнего палестино-израильского конфликта сейчас нет острой фазы, в регионе всё, в общем-то, спокойно. Проблемы у Трампа и Нетаньяху. Израильский премьер на родине находится под следствием за коррупцию, против Трампа — импичмент. Газеты судачат: обоим политикам важно защититься, показав себя творцами истории здесь и сейчас, не особо задумываясь о том, что что-то может пойти не по плану. В Палестине уже дали понять, что далеко не все пойдет по этому плану.