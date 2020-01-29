Зверев впервые вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Седьмая ракетка мира одержал победу в четвертьфинале над швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.

Зверев начал матч не лучшим образом, проиграв первый сет достаточно крупно – 1:6. Но со второй партии русский немец поймал свою игру, переломил ход матча и довел его до победы – последующие сеты он выиграл соответственно со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты.

Для Зверева этот выход в полуфинал стал первым в турнирах "Большого шлема". За место в финале Australian Open он встретится с либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с австрийцем Домиником Тимом. Их очный четвертьфинальный матч состоится в среду.