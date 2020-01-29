Mail.Ru открывает предзаказы на колонку с "Марусей"

У "Яндекс.Станции" и других колонок с голосовым ассистентом "Алиса" появляется на российском рынке первый серьёзный конкурент. Mail.Ru Group объявит сегодня о начале приёма предварительных заказов на колонку "Капсула", оснащённую помощницей "Маруся".

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя компании, колонка, которую впервые показали в предновогоднем поздравительном ролике Mail.Ru Group, будет стоить 6990 рублей. Однако прямо сейчас купить её не получится — продажи начнутся "до конца квартала".

Среди способностей "Капсулы" называют голосовые звонки через "ВКонтакте" (у колонок с "Алисой" аналогичной функции нет), а также обучение детей: будут специальные программы и инструменты для развития речевых навыков. В компании сообщили, что для обучения ребенка, который пока не может сформулировать речевой запрос, можно будет приобрести интерактивные пластиковые RFID-карты, считыватель которых интегрирован в колонку.

Остальные возможности "Капсулы" с "Марусей" уже привычны для подобных устройств: зачитывать новости и погоду, вычислять время в пути с учётом пробок и воспроизводить напоминания. Вместе с колонкой покупатели получат в комплекте бесплатно полугодовую подписку на интегрированный с "ВКонтакте" музыкальный стриминговый сервис с системой рекомендаций. Помимо этого колонка сможет интегрироваться с системами "умного дома" от "Ростелекома" и компании Redmond.

Яйцеобразное устройство с кольцевым световым индикатором стало (наряду с Дедом Морозом) одним из главных героев новогоднего ролика Mail.Ru, который пользователи смогли сгенерировать для поздравления своих близких. В видео Дед Мороз называет "Марусю" "моя волшебная голосовая помощница" после того, как колонка будит его сообщением о поступлении 32548 новых писем.

В июне прошлого года Mail.Ru Group открыла бета-тестирование своего голосового ассистента, выпустив приложения для iOS и Android. "Маруся" умеет искать в интернете, включать музыку на радио или из плейлиста во "ВКонтакте", рассказывать сказки и забавные факты, озвучивать цены на железнодорожные и авиабилеты, а также зачитывать прогноз погоды и киноафишу.