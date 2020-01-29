Сталин и Гитлер встретились во Львове: Кравчук попытался объяснить скандальное заявление Зеленского

"Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться", — заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в программе "60 минут" на канале "Россия 1".

Так Кравчук попытался объяснить заявления шестого президента Украины Владимира Зеленского, который вслед за польскими политиками возложил ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз и нацистскую Германию. Это высказывание вызвало недоумение у ведущих программы. Евгений Попов переспросил Кравчука, что он имел в виду. Но бывший украинский президент этот вопрос проигнорировал.

"Гитлеру развязали руки вместо того, чтобы остановить его, — подчеркнул Кравчук. — А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны. Вот что говорил Зеленский".

Леонид Кравчук не уточнил, из каких архивов он черпает информацию в Второй мировой войне. Кравчук напомнил, что ему во время начала войны было 7 лет, а Украины за Холокост не отвечает.

Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил вслед за польским президентом Анджеем Дудой, что на СССР лежит часть вины за начало Второй мировой войны. Он заявил, что Польшу освобождали украинцы – бойцы трех Украинских фронтов. Зеленский умолчал, что Освенцим, как и всю Польшу, освобождали солдаты Советской армии, упомянув, что командиром танка Т-34 разбившего ворота Освенцима был Игорь Побирченко, а также "солдат сотой Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро, который вместе с другими бойцами 322 дивизии Первого Украинского фронта освободили лагерь".

По мнению пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, такая точка зрения на историю является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма.

Политики и общественные деятели Украины постоянно шокируют профессиональных историков сомнительными заявлениями, занимаясь откровенным мифотворчеством. Например, глава МИД Украины Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. А пятый украинский президент Петр Порошенко обвинял Россию в попытке похитить княжну Анну Ярославну, ставшую супругой французского монарха, а также назвал решение киевских князей основать Москву опрометчивым.

Уже с V-IV веков до нашей эры украинцы были "индивидуалистами", считает бывший экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, а по версии певицы Руслана, украинцы являются потомками древней цивилизации шумеров. Кроме того, на Украине распространяется совершенно фантастическая версия о том, что и Черное море выкопали предки украинцев.