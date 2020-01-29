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29 января 202010:11 Анастасия Попова

Особенности французского правосудия: маски, издевательства, обман

Особенности французского правосудия: маски, издевательства, обман

Парижский суд оставил под стражей российского программиста Александра Винника. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию.

Сама экстрадиция Александра Винника во Францию из Греции была больше похожа на похищение: спецназ вытащил его из уборной больничной палаты в одной пижаме, надел на него наручники и отвез в аэропорт, где россиянина уже ждал спецборт. Ему не дали связаться с семьей и защитой. Уже в Париже ночью в таком же виде сразу повезли на допрос.

Одежду адвокат смог передать только спустя 4 дня. Во дворец правосудия Винника привезли под охраной: у конвойных по две пары резиновых перчаток на руках, на лицах у охраны и прокурора защитные маски.

"Судья, весь состав суда и полицейские скрыли свои лица за масками, под предлогом того, что якобы Александр заразен. Мы попросили предоставьте документ: если он заразен, то чего он делает в этом суде", — заявил адвокат Тимофей Мусатов.

Его третья по счету голодовка длится уже 40 дней. Он потерял уже треть веса, обезвожен. При этом первые два часа заседания был вынужден стоять на ногах, поскольку переводчик не хотела приближаться, боялась подхватить китайский коронавирус, хотя последние два с половиной года Винник провел в греческой тюрьме, в ожидании хоть какого бы то ни было решения.

"Если французские госпитали сочли нужным, чтобы присутствующие на этом заседании носили маски, это в интересах", — утверждает переводчик.

Его задержали по запросу США в 2017 году во время отдыха с двумя маленькими детьми и женой, у которая борется сейчас с раком мозга. Американцы обвиняют Винника в создании без их лицензии биржи криптовалюты, где, по их мнению, отмывались миллиарды долларов. Французы вменяют вымогательство в составе преступной группировки, хотя он в то время уже находился в греческой тюрьме.

Все обвинения Винник отрицает. Экстрадиции добивается и Россия, но несмотря на согласие обвиняемого и существующее положительное решение греческого суда, он оказался во Франции.

Во время слушаний от измождения Винник едва не упал в обморок, но судья запретила ему дать даже воды. Выслушать тоже отказалась. Спор между адвокатом и прокурором был слышен через две закрытые двери. Прессу из зала удалили.

"Это позор! Госпожа прокурор нас обманула, она говорила неправду. Господин судья нас обманул, он не предоставил слово защите. Это политическое решение, это решение неприемлемо!" – звучало из зала суда.

По словам защиты, решение Минюста Франции уже было составлено и подписано накануне утром и предполагает особо строгие условия содержания. Заседание длилось около пяти часов, решение суда: оставить Александра Винника под стражей на время проведения следствия. Защита будет обжаловать это решение.

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