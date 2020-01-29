В российских аэропортах на коронавирус обследуют всех, кто прилетел из Китая

Сотрудники Роспотребнадзора начали проверять на заражение коронавирусом 2019-nCoV всех туристов, которые приезжают из Китая. Как уточнили в ведомстве, они доставили тесты на это заболевание во все региональные отделения. Кроме того, на всех контрольно-пропускных пунктах стоят тепловизоры: они выявляют людей с повышенной температурой тела, пишет агентство "Интерфакс".

Все туристы из Китая, у которых наблюдаются симптомы острых респираторных заболеваний изолируются и проходят обследование на все вирусы, в том числе и на коронавирус.



Также 29 января премьер-министр правительства России Михаил Мишустин утвердил состав штаба по предупреждению проникновения вируса на территорию РФ. В него вошли руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы МВД Александр Горовой, глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, руководитель МЧС Евгений Зиничев и многие другие.

По данным китайских медиков на 29 января, выявлено 5999 инфицированных коронавирусом, 132 человека погибли.